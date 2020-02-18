Мы час ждали приказа отстреливаться, – волонтер эмоционально рассказала о бое возле Золотого

Утром 18 февраля в 5 утра оккупационные войска атаковали украинские позиции возле Золотого на Донбассе. Однако нашим военным примерно час пришлось ждать команды отстреливаться.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучила волонтер Светлана Печеная. Однако она объяснила, возможно был близкий бой, который они не слышали.

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"Я могу сказать однозначно, что примерно час шел обстрел наших позиций. Мы уже столько лет в такой ситуации, то мы уже знаем, кто куда стреляет. Мы лишь ждали, когда все же дадут приказ и наши будут отстреливаться. Мы понимали, что там наши солдаты и когда просто "лупят" без передышки, то мы больше часа ждали, когда все же начнется отстрел", – отметила Печеная.

В нас постоянно происходят боевые действия, но сегодня это было "ярко". Где-то в 5:30, когда мы проснулись, то услышали звуки обстрела наших позиций. Мы находились недалеко – в 5 километрах от этого,

– вспомнила волонтер.

Также добавила: "Это было очень жестоко. Я думаю, в течение двух или трех лет такого не было, как сегодня".

Что известно о бое возле Золотого: коротко