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      Мы час ждали приказа отстреливаться, – волонтер эмоционально рассказала о бое возле Золотого

      7 Читати новину українською
      / 24 канал

      Утром 18 февраля в 5 утра оккупационные войска атаковали украинские позиции возле Золотого на Донбассе. Однако нашим военным примерно час пришлось ждать команды отстреливаться.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучила волонтер Светлана Печеная. Однако она объяснила, возможно был близкий бой, который они не слышали.

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      "Я могу сказать однозначно, что примерно час шел обстрел наших позиций. Мы уже столько лет в такой ситуации, то мы уже знаем, кто куда стреляет. Мы лишь ждали, когда все же дадут приказ и наши будут отстреливаться. Мы понимали, что там наши солдаты и когда просто "лупят" без передышки, то мы больше часа ждали, когда все же начнется отстрел", – отметила Печеная.

      В нас постоянно происходят боевые действия, но сегодня это было "ярко". Где-то в 5:30, когда мы проснулись, то услышали звуки обстрела наших позиций. Мы находились недалеко – в 5 километрах от этого,
      – вспомнила волонтер.

      Также добавила: "Это было очень жестоко. Я думаю, в течение двух или трех лет такого не было, как сегодня".

      Что известно о бое возле Золотого: коротко

      • 18 февраля в 5 часов утра пророссийские боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил.
      • Они 56 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой продолжался до 10:30.
      • В результате атаки погиб 22-летний украинский военный Максим Хитайлов, еще четыре получили ранения.
      • Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой.
      • Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти события провокацией и заверил, что они не изменят курс, которым идет Украина.​
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Пророссийские боевики Бой возле Золотого
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