Усім доводилося ховатися в підвалах: як мешканці Золотого пережили бої
Російські найманці на Донбасі зухвало атакували позиції ЗСУ вранці 18 лютого. Бій відбувся біля Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільного. Масштабна атака тривала п'ять годин. Місцеві мешканці перелякані, однак, паніки у селищах немає.
Кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір в ефірі 24 каналу розповів, що попри масштабну атаку руйнувань у Золотому та Новотошківському немає.
Читайте також: Це відповідь Росії на мир, – експерт про страшний бій біля Золотого
Бій тривав п'ять годин, однак місцеві сказали, що протягом дня чули вибухи. Ажіотажу та хвилювання у селищах зараз немає. Люди поводяться спокійно, однак перелякані від обстрілів. Розповіли, що давно такого не бачили. Усім доводилося спускатися у підвали. Люди там ховалися та чекали закінчення обстрілів.
Я відразу сказала, що це біль. З усіх сторін летіло. Таке було ще у 2014 році,
– cказала мешканка Золотого Ніна.
Голова місцевої військово-цивільної адміністрації Дмитро Кондратьєв повідомив, що жоден снаряд на територію Новотошківського не потрапляв, оскільки обстріли відбувались у полях. За його словами, Збройні сили України, які розташовані за межами населеного пункту, прийняли весь удар на себе.
Мешканці Золотого та Новотошківського оговтуються від потужних обстрілів: відео
Що відомо про бої в Золотому? Вчора, 18 лютого 2020 року, окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил. Вони 56 разів стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав зранку, приблизно від 5:00 до 10:30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.