Всем вкусной кутьи: поздравления с Рождеством от украинских политиков

Политики поздравили украинцев с Рождеством Христовым, пожелав вкусной кутьи и семейного уюта. Часть политиков взялись поздравлять украинцев еще на сочельник, а кое-кто публикует в сети поздравительные сообщения и на само Рождество, 7 января.

"Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чуда, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути!" – пожелал Президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите видео: Епифаний обратился к украинцам по случаю Рождества

Вспомнил он в своем поздравлении украинский "Щедрик", который дарит дух Рождества по всему миру.

"Искренне поздравляю всех украинцев с Рождеством Христовым! Теплого Рождества, семейного уюта и Божьего благословения всем!" – пожелал в фейсбуке пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Верю, что в этот день в ваших домах царит мир и согласие. Пусть Рождество станет днем единения, счастья и любви в ваших семьях. С праздником!" – написал в сети нардеп от "Слуги народа", спикер парламента Дмитрий Разумков.

Премьер Алексей Гончарук поздравил украинцев с Рождеством вместе со скаутами из организации "Пласт", которые посетили правительство с колядками. Глава правительства пожелал украинцам сил, мудрости и преодоления всех вызовов, которые перед страной бы не возникли.

Смотрите видеопоздравление с Рождеством от Гончарука и "пластунов":

"С Рождеством Христовым! Согласия, семейного уюта, мира и добра!" – пожелал министр энергетики Алексей Оржель.

"Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в Ваших домах всегда звучит детский смех и царит радость. Здоровья всем украинцам и вкусной кутьи! Христос родился!" – написала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, добавив фотографии с семьей и котиком.

Вот такое приветствие опубликовала министер финансов Оксана Маркарова.

Поздравления от разных депутатов Верховной Рады.