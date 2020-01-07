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      Всем вкусной кутьи: поздравления с Рождеством от украинских политиков

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      Поздравления с Рождеством от украинских политиков / Коллаж 24 канала

      Политики поздравили украинцев с Рождеством Христовым, пожелав вкусной кутьи и семейного уюта. Часть политиков взялись поздравлять украинцев еще на сочельник, а кое-кто публикует в сети поздравительные сообщения и на само Рождество, 7 января.

      "Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чуда, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути!" – пожелал Президент Украины Владимир Зеленский.

      Смотрите видео: Епифаний обратился к украинцам по случаю Рождества

      Вспомнил он в своем поздравлении украинский "Щедрик", который дарит дух Рождества по всему миру.

      "Искренне поздравляю всех украинцев с Рождеством Христовым! Теплого Рождества, семейного уюта и Божьего благословения всем!" – пожелал в фейсбуке пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

      "Верю, что в этот день в ваших домах царит мир и согласие. Пусть Рождество станет днем единения, счастья и любви в ваших семьях. С праздником!" – написал в сети нардеп от "Слуги народа", спикер парламента Дмитрий Разумков.

      Премьер Алексей Гончарук поздравил украинцев с Рождеством вместе со скаутами из организации "Пласт", которые посетили правительство с колядками. Глава правительства пожелал украинцам сил, мудрости и преодоления всех вызовов, которые перед страной бы не возникли.

      Смотрите видеопоздравление с Рождеством от Гончарука и "пластунов":

      "С Рождеством Христовым! Согласия, семейного уюта, мира и добра!" – пожелал министр энергетики Алексей Оржель.

      "Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в Ваших домах всегда звучит детский смех и царит радость. Здоровья всем украинцам и вкусной кутьи! Христос родился!" – написала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, добавив фотографии с семьей и котиком.

      Вот такое приветствие опубликовала министер финансов Оксана Маркарова.

       
      Поздравления от разных депутатов Верховной Рады.
       

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Рождество Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Оксана Маркарова Зоряна Скалецкая Алексей Гончарук Дмитрий Разумков Кабинет Министров Украины Партия Голос Европейская солидарность Слуга народа
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