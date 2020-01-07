Всім смачної куті: вітання з Різдвом від українських політиків

Політики привітали українців із Різдвом Христовим, побажавши смачної куті та родинного затишку. Частина політиків узялися вітати українців ще на святвечір, а дехто публікує в мережі вітальні дописи і на саме Різдво, 7 січня.

"Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті!" – побажав Президент України Володимир Зеленський.

Дивіться відео: Епіфаній звернувся до українців з нагоди Різдва

Пригадав він у своєму вітанні український "Щедрик", який дарує різдвяний дух по всьому світу.

"Щиро вітаю усіх українців з Різдвом Христовим! Теплого Різдва, родинного затишку та Божого благословення всім!" – побажав у фейсбуці п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Вірю, що в цей день у ваших домівках панує мир і злагода. Нехай Різдво стане днем єднання, щастя і любові у ваших родинах. Зі святом!" – написав у мережі нардеп від "Слуги народу", спікер парламенту Дмитро Разумков.

Прем'єр Олексій Гончарук привітав українців із Різдвом разом зі скаутами з організації "Пласт", які завітали до уряду з колядками. Глава уряду побажав українцям сил, мудрості та подолання усіх викликів, які б перед країною не виникли.

Дивіться відеопривітання з Різдвом від Гончарука та "пластунів":

"З Різдвом Христовим! Злагоди, сімейного затишку, миру та добра!" – побажав міністр енергетики Олексій Оржель.

"Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай у Ваших оселях завжди лунає дитячий сміх та панує радість. Здоров’я усім українцям та смачної куті! Христос народився!" – написала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, додавши світлини з родиною та котиком.

Ось таке вітання опублікувала міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Привітання від різних депутатів Верховної Ради.