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      Всім смачної куті: вітання з Різдвом від українських політиків

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      Вітання з Різдвом від українських політиків / Колаж 24 каналу

      Політики привітали українців із Різдвом Христовим, побажавши смачної куті та родинного затишку. Частина політиків узялися вітати українців ще на святвечір, а дехто публікує в мережі вітальні дописи і на саме Різдво, 7 січня.

      "Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті!" – побажав Президент України Володимир Зеленський.

      Дивіться відео: Епіфаній звернувся до українців з нагоди Різдва

      Пригадав він у своєму вітанні український "Щедрик", який дарує різдвяний дух по всьому світу.

      "Щиро вітаю усіх українців з Різдвом Христовим! Теплого Різдва, родинного затишку та Божого благословення всім!" – побажав у фейсбуці п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

      "Вірю, що в цей день у ваших домівках панує мир і злагода. Нехай Різдво стане днем єднання, щастя і любові у ваших родинах. Зі святом!" – написав у мережі нардеп від "Слуги народу", спікер парламенту Дмитро Разумков.

      Прем'єр Олексій Гончарук привітав українців із Різдвом разом зі скаутами з організації "Пласт", які завітали до уряду з колядками. Глава уряду побажав українцям сил, мудрості та подолання усіх викликів, які б перед країною не виникли.

      Дивіться відеопривітання з Різдвом від Гончарука та "пластунів":

      "З Різдвом Христовим! Злагоди, сімейного затишку, миру та добра!" – побажав міністр енергетики Олексій Оржель.

      "Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай у Ваших оселях завжди лунає дитячий сміх та панує радість. Здоров’я усім українцям та смачної куті! Христос народився!" – написала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, додавши світлини з родиною та котиком.

      Ось таке вітання опублікувала міністерка фінансів Оксана Маркарова.

       
      Привітання від різних депутатів Верховної Ради.
       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Слуга народу Європейська солідарність Партія Голос Кабінет Міністрів України Новини політики Дмитро Разумков Олексій Гончарук Зоряна Скалецька Оксана Маркарова Різдво
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