Также оккупанты незаконно похитили и главу Днепрорудного – Евгения Матвеева. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на похищение городских глав.

Внимание Они должны связаться с Путиным, – Зеленский поговорил с лидерами стран из-за похищения мэра

Он также призвал государства и всемирные организации остановить российский террор.

Не имея местной поддержки, захватчики прибегают к террору. Я призываю все государства и международные организации прекратить российский террор против Украины и демократии,

– отметил Кулеба.

Похищение мэров украинских городов

Иван Федоров

Российские террористы 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что тот не захотел сотрудничать с российскими властями. Вероятно, его сейчас пытают.

Местные жители проводят акции протеста с требованием освободить его.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Кроме этого Владимир Зеленский поговорил с лидерами 3 стран и попросил их выяснить этот инцидент у Владимира Путина.

Евгений Матвеев

Российские оккупанты 13 марта также похитили мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

В 2020 году Матвеев в третий раз занял должность городского главы Днепрорудного. На выборы он шел от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Зеленский отреагировал на похищение Федорова: смотрите видео