Также оккупанты незаконно похитили и главу Днепрорудного – Евгения Матвеева. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на похищение городских глав.
Внимание Они должны связаться с Путиным, – Зеленский поговорил с лидерами стран из-за похищения мэра
Он также призвал государства и всемирные организации остановить российский террор.
Не имея местной поддержки, захватчики прибегают к террору. Я призываю все государства и международные организации прекратить российский террор против Украины и демократии,
– отметил Кулеба.
Похищение мэров украинских городов
Иван Федоров
- Российские террористы 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что тот не захотел сотрудничать с российскими властями. Вероятно, его сейчас пытают.
- Местные жители проводят акции протеста с требованием освободить его.
- При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Кроме этого Владимир Зеленский поговорил с лидерами 3 стран и попросил их выяснить этот инцидент у Владимира Путина.
Евгений Матвеев
- Российские оккупанты 13 марта также похитили мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.
- В 2020 году Матвеев в третий раз занял должность городского главы Днепрорудного. На выборы он шел от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Зеленский отреагировал на похищение Федорова: смотрите видео