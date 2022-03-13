Також окупанти незаконно викрали й голову Дніпрорудного – Євгена Матвєєва. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на викрадення міських голів.
Увага Вони мають зв'язатися з Путіним, – Зеленський поговорив з лідерами країн через викрадення мера
Він також закликав держави і світові організації зупинити російський терор.
Не маючи місцевої підтримки, загарбники вдаються до терору. Я закликаю всі держави та міжнародні організації припинити російський терор проти України та демократії,
– зазначив Кулеба.
Викрадення мерів українських міст
Іван Федоров
- Російські терористи 11 березня викрали мера Мелітополя Івана Федорова за те, що той не захотів співпрацювати з російською владою. Ймовірно, його зараз катують.
- Місцеві жителі проводять акції протесту з вимогою звільнити його.
- За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Крім цього, Володимир Зеленський поговорив з лідерами 3 країн та попросив їх з'ясувати цей інцидент у Володимира Путіна.
Євген Матвєєв
- Російські окупанти 13 березня також викрали мера Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.
- У 2020 році Матвєєв втретє обійняв посаду міського голови Дніпрорудного. На вибори він йшов від партії "Опозиційна платформа – За життя".
Зеленський відреагував на викрадення Федорова: дивіться відео