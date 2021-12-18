Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов евро

18 декабря 2021 , 21:43
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Источник:

The World Bank

Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов евро. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем 17 декабря.

Ссуду используют для экономического восстановления страны. В частности, смягчения последствий пандемии COVID-19.

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Деньги используют для поддержки реформ, критических для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19,
– говорится в сообщении.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи заявил, что этот заем обеспечит необходимую поддержку реформ, направленных на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению.

В частности, говорится о:

  • демонополизации экономики;
  • укреплении антикоррупционных институтов;
  • развитии рынка земли;
  • укреплении системы социальной защиты для пожилых людей.

Всемирный банк выделил Украине 350 миллионов долларов

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в течение 2 лет Украина получила 350 миллионов долларов от Всемирного банка.

В декабре 2021 года Украина и Всемирный банк обсудили 3 основных направления стратегического партнерства на следующие 5 лет.

Главные направления 

  • внедрение системы базового гарантированного дохода для нетрудоспособных;
  • унификация минимальных пенсионных гарантий и правил индексации всех пенсий на уровне законодательства;
  • введение и развитие обязательной накопительной системы.

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Автор: Мар'яна Бекало