Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов евро. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем 17 декабря.

Ссуду используют для экономического восстановления страны. В частности, смягчения последствий пандемии COVID-19.

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Деньги используют для поддержки реформ, критических для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19,

– говорится в сообщении.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи заявил, что этот заем обеспечит необходимую поддержку реформ, направленных на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению.

В частности, говорится о:

демонополизации экономики;

укреплении антикоррупционных институтов;

развитии рынка земли;

укреплении системы социальной защиты для пожилых людей.

Всемирный банк выделил Украине 350 миллионов долларов

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в течение 2 лет Украина получила 350 миллионов долларов от Всемирного банка.

В декабре 2021 года Украина и Всемирный банк обсудили 3 основных направления стратегического партнерства на следующие 5 лет.

Главные направления

внедрение системы базового гарантированного дохода для нетрудоспособных;

унификация минимальных пенсионных гарантий и правил индексации всех пенсий на уровне законодательства;

введение и развитие обязательной накопительной системы.

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