Позику використають для економічного відновлення країни. Зокрема, пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.
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Гроші використають для підтримки реформ, критичних для економічного відновлення та зростання країни, а також – для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі заявив, що ця позика забезпечить необхідну підтримку реформ, спрямованих на сприяння сильнішому та інклюзивному відновленню.
Зокрема, мовиться про:
- демонополізацію економіки;
- зміцнення антикорупційних інституцій;
- розвиток ринку землі;
- зміцнення системи соціального захисту для літніх людей.
Світовий банк виділив Україні 350 мільйонів доларів
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що упродовж 2 років Україна отримала 350 мільйонів доларів від Світового банку.
У грудні 2021 року Україна та Світовий банк обговорили 3 основні напрямки стратегічного партнерства на наступні 5 років.
Головні напрямки
- Впровадження системи базового гарантованого доходу для непрацездатних;
- уніфікація мінімальних пенсійних гарантій та правил індексації всіх пенсій на рівні законодавства;
- запровадження та розвиток обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.
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