Позику використають для економічного відновлення країни. Зокрема, пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

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Гроші використають для підтримки реформ, критичних для економічного відновлення та зростання країни, а також – для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі заявив, що ця позика забезпечить необхідну підтримку реформ, спрямованих на сприяння сильнішому та інклюзивному відновленню.

Зокрема, мовиться про:

демонополізацію економіки;

зміцнення антикорупційних інституцій;

розвиток ринку землі;

зміцнення системи соціального захисту для літніх людей.

Світовий банк виділив Україні 350 мільйонів доларів

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що упродовж 2 років Україна отримала 350 мільйонів доларів від Світового банку.

У грудні 2021 року Україна та Світовий банк обговорили 3 основні напрямки стратегічного партнерства на наступні 5 років.

Головні напрямки

Впровадження системи базового гарантованого доходу для непрацездатних;

уніфікація мінімальних пенсійних гарантій та правил індексації всіх пенсій на рівні законодавства;

запровадження та розвиток обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

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