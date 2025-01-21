Также в период с 20 по 23 января будет работать Украинский дом, который расположен на основной улице Давоса, об этом 24 Каналу сообщила член организационного комитета Украинского дома в Давосе Светлана Гриценко. К слову, темой нынешнего форума стала "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи".

Важно Трамп будет делать все, чтобы закончить войну в 2025 году, – Зеленский

Какой месседж выставки в Украинском доме

В Украинском доме в Давосе во время Всемирного экономического форума будут проходить выставки и панельные дискуссии, которые раскрывают различные тематики по Украине и их влияния на глобальный контекст.

В этом году выставка называется "Ваша страна превыше всего. Побеждайте с нами". Ее организовал Офис Президента Украины совместно с PinchukArtCentre. Она говорит о том, что это в интересах других государств быть рядом с Украиной, поддерживать ее, а также, что наша страна может быть сильным партнером, а не просто страной, которая только просит о помощи.

Мы доносим месседж о том, что инвестирование в Украину возможно и во время войны, что нет обязательной необходимости ждать послевоенного периода, что есть успешные кейсы и интересные отрасли, в которые можно инвестировать в Украину сегодня, несмотря на то, что идут активные боевые действия,

– сказала Гриценко.

По ее словам, этом году Украинский дом фокусируется больше, в частности на инвестиционных возможностях.

"Об Украине уже меньше говорят"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления много говорила об Украине. В частности о том, что Украина должна сама принимать решения относительно своих территорий. Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европейский Союз продолжит безоговорочно поддерживать Киев.

Мое общее наблюдение, если, например, сравнивать внимание к Украине в 2022 году, то в этом году Украина гораздо меньше упоминается. В 2022 году было ощущение, что весь Всемирный экономический форум был об Украине. Сейчас ситуация несколько изменилась,

– добавила член организационного комитета Украинского дома.

Внимания уже несколько меньше, и на обсуждение выходят другие общие темы, которые не имеют непосредственного отношения к Украине, несмотря на это, Украина присутствует.

К слову, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, что главная цель визита Зеленского на Всемирный экономический форум – зафиксировать позицию нашего государства.