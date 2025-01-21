Також у період з 20 по 23 січня працюватиме Український дім, який розташований на основній вулиці Давоса, про це 24 Каналу повідомила членкиня організаційного комітету Українського дому в Давосі Світлана Гриценко. До слова, темою цьогорічного форуму стала "Співпраця заради інтелектуальної епохи".

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Який меседж виставки в Українському домі

В Українському домі у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму проходитимуть виставки та панельні дискусії, які розкривають різні тематики щодо України та їх впливу на глобальний контекст.

Цього року виставка називається "Ваша країна понад усе. Перемагайте з нами". Її організував Офіс Президента України спільно з PinchukArtCentre. Вона говорить про те, що це в інтересах інших держав бути поруч з Україною, підтримувати її, а також, що наша країна може бути сильним партнером, а не просто країною, яка тільки просить про допомогу.

Ми доносимо меседж про те, що інвестування в Україну можливе й під час війни, що немає обов'язкової потреби чекати післявоєнного періоду, що є успішні кейси та цікаві галузі, в які можна інвестувати в Україну сьогодні, попри те, що йдуть активні бойові дії,

– мовила Гриценко.

За її словами, цьогоріч Український дім фокусується більше, зокрема на інвестиційних можливостях.

"Про Україну вже менше говорять"

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу багато говорила про Україну. Зокрема про те, що Україна повинна сама ухвалювати рішення щодо своїх територій. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз продовжить беззастережно підтримувати Київ.

Моє загальне спостереження, якщо, наприклад, порівнювати увагу до України у 2022 році, то цьогоріч Україна набагато менше згадується. У 2022 році було відчуття, що весь Всесвітній економічний форум був про Україну. Зараз ситуація дещо змінилася,

– додала членкиня організаційного комітету Українського дому.

Уваги вже дещо менше, й на обговорення виходять інші загальні теми, які не мають безпосередньо відношення до України, попри це, Україна присутня.

До слова, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, що головна мета візиту Зеленського на Всесвітній економічний форум – зафіксувати позицію нашої держави.