Всемирный экономический форум в Давосе отложили из-за Омикрона

В швейцарском Давосе отменили проведение Всемирного экономического форума из-за распространения Омикрона. Мероприятие было запланировано на 17 – 21 января 2022 года.

По предварительным планам, форум теперь смогут провести в начале лета 2022 года.

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Организаторы Всемирного экономического форума отметили, что были вынуждены отменить мероприятие из-за штамма коронавируса Омикрон, который продолжают фиксировать в разных странах.

Утром 18 декабря министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в Украине подтвердили первый случай инфицирования штаммом Омикрон

Отсрочка ежегодной встречи не помешает прогрессу благодаря продолжению онлайн-встреч лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества. Мы с нетерпением будем ждать очной встречи мировых лидеров,

– заявил основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Что известно о Всемирном экономическом форуме

Давосский форум – это самый престижный и наиболее резонансный ежегодный глобальный саммит. Впервые он состоялся в 1971 году. Встреча объединяет примерно 2 500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

Последний форум в Давосе состоялся в январе 2020 года, еще до начала пандемии COVID-19. В 2021 году хотели провести форум в Сингапуре, но потом все-таки отменили из-за коронавируса.