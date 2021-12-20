За попередніми планами, форум тепер зможуть провести на початку літа 2022 року.

Важливо Нічого не знаємо про справжній перебіг Омікрону, – імунолог сказав, чого чекати від штаму

Організатори Всесвітнього економічного форуму зауважили, що були змушені скасувати захід через штам коронавірусу Омікрон, який продовжують фіксувати у різних країнах.

Зверніть увагу! Зранку 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон.

Відтермінування щорічної зустрічі не завадить прогресу завдяки продовженню онлайн-зустрічей лідерів бізнесу, урядів та громадянського суспільства. Ми з нетерпінням чекатимемо очної зустрічі світових лідерів,

– заявив засновник і президент Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб.

Що відомо про Всесвітній економічний форум

Давоський форум – це найпрестижніший і найбільш резонансний щорічний глобальний саміт. Уперше він відбувся в 1971 році. Зустріч об'єднує приблизно 2 500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів, щоб обговорити найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

Останній форум у Давосі відбувся в січні 2020 року, ще до початку пандемії COVID-19. У 2021 році форум хотіли провести в Сінгапурі, але потім все-таки скасували через коронавірус.