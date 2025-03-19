Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции. Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев, которого обвиняют в получении многомиллионной взятки, решил получить новую профессию.
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Экс-судья Князев поступил в университет
Во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде стало известно, что он поступил в Николаевский государственный университет на специальность переводчика английского языка.
О своем обучении Князев заявил лично, объясняя, что не хочет, "чтобы создавалось впечатление, что он какой-то там паразит". Эта информация всплыла во время рассмотрения ходатайства его защиты об уменьшении размера залога.
Напомним, что по версии следствия, Князев организовал коррупционную группу, которая получила взятку в размере 2,7 миллиона долларов. Сейчас он находится под стражей, а его дело продолжает рассматриваться в суде.