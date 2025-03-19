Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Центр протидії корупції. Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, якого звинувачують в отриманні багатомільйонного хабаря, вирішив здобути нову професію.

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Екссуддя Князєв вступив до університету

Під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді стало відомо, що він вступив до Миколаївського державного університету на спеціальність перекладача англійської мови.

Про своє навчання Князєв заявив особисто, пояснюючи, що не хоче, "щоб створювалося враження, що він якийсь там паразит". Ця інформація спливла під час розгляду клопотання його захисту про зменшення розміру застави.

Нагадаємо, що за версією слідства, Князєв організував корупційну групу, яка отримала хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів. Наразі він перебуває під вартою, а його справа продовжує розглядатися в суді.