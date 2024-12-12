Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Верховного Суду. Раніше ми писали про те, що Князєв хоче поновитися на посаді. Він просив скасувати наказ про відрахування зі штату Верховного Суду і компенсувати йому вимушений прогул.

Дивіться також В Україні змінили вимоги щодо IQ-тесту на посаду судді

Чому Князєв утратив посаду

17 червня Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності. Його подали на звільнення з посади судді Верховного Суду.

Вища рада правосуддя 18 липня залишила це рішення без змін.

15 серпня Князєв оскаржив рішення. Він подав касаційну скаргу, яку розглянули 12 грудня.

За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного Суду,

– сказано в повідомленні.

Transparency International Ukraine вказали, що таким чином суд поставив крапку в цій справі. Дисциплінарне провадження щодо Князєва почали 15 квітня. Тоді Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Вищої ради правосуддя з тим, щоб накласти на Князєва не тільки штраф. Мова про те, що в 2017 році Князєв орендував квартиру на Печерську за заниженою ціною. Його визнали винним у справі про занижену оренду квартири, а завдяки НАЗК – ще й позбавили посади у Верховному Суді.