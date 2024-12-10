Нове законодавство скасовує вимогу, згідно з якою кандидат мав набрати щонайменше 75% від максимального балу з IQ-тесту. Про це 24 Канал пише з посиланням на картку законопроєкту № 11425-д, що опублікований на сайті Верховної Ради.

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Які нововведення передбачає законопроєкт

Тест для кандидатів на роботу в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді складається з кількох частин. Конкурсанти мають пройти тест щодо когнітивних здібностей (IQ-тест). Також конкурс передбачає тест з історії української державності, загальних знань із права та спеціалізації суду та низку практичних завдань.

Зміни законодавства передбачають, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) буде самостійно встановлювати, чи набрав конкурсант "середній допустимий бал" під час тесту щодо когнітивних здібностей.

Цікаво! IQ-тест складається з вербального та абстрактно-логічного блоку. На проходження конкурсанти мають 28 хвилин.

Перші кандидати вже склали тест за новими правилами

Перші тестування когнітивних здібностей кандидатів вже провели. Як визначає Transparency International, не всі успішно складають цей тест. Із 123 претендентів на посаду судді Вищого антикорупційного суду мінімальний поріг не подолали 79 людей.

За нашими підрахунками середній бал за це тестування становив 43,4, що відповідає 104,7 балам IQ. Найнижчий показник зупинився на позначці 77 балів IQ, а найвищий – 135,

– йдеться в повідомленні.

Окрім цього, кандидати на посаду судді мають набрати не менше ніж 75% за тестування з історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду. Практичне завдання майбутній суддя має виконати з відповідної спеціалізації суду. Раніше ж була вимога, що іспит треба складати з усіх типів судової спеціалізації. Прохідний бал для цієї частини конкурсу теж становить 75%.

Критика нового закону

Критику щодо нових змін висловило Головне юридичне управління Верховної Ради. Наголошується, що під час роботи судді може більше знадобитися вербальне та логічне мислення, аніж, наприклад, знання з історії української державності.

Крім того, юристи зазначають, що поняття "середній допустимий бал" не враховує вимог прогнозованості та передбачуваності норм права.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада проголосувала за створення в Україні суду присяжних. Це стало кроком, який допоможе повернути довіру до суду і боротися із корупцією.