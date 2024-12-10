Новое законодательство отменяет требование, согласно которому кандидат должен был набрать не менее 75% от максимального балла по IQ-тесту. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на карточку законопроекта № 11425-д, что опубликован на сайте Верховной Рады.

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Какие нововведения предусматривает законопроект

Тест для кандидатов на работу в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде состоит из нескольких частей. Конкурсанты должны пройти тест на когнитивные способности (IQ-тест). Также конкурс предусматривает тест по истории украинской государственности, общих знаний по праву и специализации суда и ряд практических задач.

Изменения законодательства предусматривают, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) будет самостоятельно устанавливать, набрал ли конкурсант "средний допустимый балл" во время теста по когнитивным способностям.

Интересно! IQ-тест состоит из вербального и абстрактно-логического блока. На прохождение конкурсанты имеют 28 минут.

Первые кандидаты уже сдали тест по новым правилам

Первые тестирования когнитивных способностей кандидатов уже провели. Как определяет Transparency International, не все успешно сдают этот тест. Из 123 претендентов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда минимальный порог не преодолели 79 человек.

По нашим подсчетам средний балл за это тестирование составил 43,4, что соответствует 104,7 баллам IQ. Самый низкий показатель остановился на отметке 77 баллов IQ, а самый высокий – 135,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, кандидаты на должность судьи должны набрать не менее 75% за тестирование по истории украинской государственности, общих знаний в области права и соответствующей специализации суда. Практическое задание будущий судья должен выполнить по соответствующей специализации суда. Ранее же было требование, что экзамен надо сдавать по всем типам судебной специализации. Проходной балл для этой части конкурса тоже составляет 75%.

Критика нового закона

Критику относительно новых изменений выразило Главное юридическое управление Верховной Рады. Отмечается, что во время работы судьи может больше понадобиться вербальное и логическое мышление, чем, например, знания по истории украинской государственности.

Кроме того, юристы отмечают, что понятие "средний допустимый балл" не учитывает требований прогнозируемости и предсказуемости норм права.

Напомним, недавно Верховная Рада проголосовала за создание в Украине суда присяжных. Это стало шагом, который поможет вернуть доверие к суду и бороться с коррупцией.