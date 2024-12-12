Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Верховного Суда. Ранее мы писали о том, что Князев хочет восстановиться в должности. Он просил отменить приказ об отчислении из штата Верховного Суда и компенсировать ему вынужденный прогул.

Смотрите также В Украине изменили требования по IQ-тесту на должность судьи

Почему Князев потерял должность

17 июня Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности. Его подали на увольнение с должности судьи Верховного Суда.

Высший совет правосудия 18 июля оставил это решение без изменений.

15 августа Князев обжаловал решение. Он подал кассационную жалобу, которую рассмотрели 12 декабря.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы сегодня, 12 декабря 2024 года, Большая Палата Верховного Суда приняла решение об оставлении без изменений решения ВСП от 18 июля 2024 года о привлечении Князева В. С. к дисциплинарной ответственности и освобождении от должности судьи Верховного Суда,

– сказано в сообщении.

Transparency International Ukraine указали, что таким образом суд поставил точку в этом деле. Дисциплинарное производство в отношении Князева начали 15 апреля. Тогда Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обратилось в Высший совет правосудия с тем, чтобы наложить на Князева не только штраф. Речь о том, что в 2017 году Князев арендовал квартиру на Печерске по заниженной цене. Его признали виновным по делу о заниженной аренде квартиры, а благодаря НАПК – еще и лишили должности в Верховном Суде.