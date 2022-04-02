Вся Киевская область освобождена от россиян, – Минобороны
В Министерстве обороны сообщили, что вся Киевская область освобождена от россиян. Территория контролируется украинскими защитниками.
Об освобождении Киевской области от российских захватчиков в сети вечером 2 апреля сообщили заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Киевская область – свободна от россиян
Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от противника,
– отметила Маляр.
Напомним, ранее в Киевской ОВА рассказали об опасных районах Киевской области.
Где в Киевской области самое опасное
В Киевской области наиболее опасные направления – север Вышгородского и Бучанского районов. Там разрушена инфраструктура и нет связи.
В общей сложности разрушения есть в 35 из 69 территориальных общин области. Критические в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах.
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