Вся Киевская область освобождена от россиян, – Минобороны

В Министерстве обороны сообщили, что вся Киевская область освобождена от россиян. Территория контролируется украинскими защитниками.

Об освобождении Киевской области от российских захватчиков в сети вечером 2 апреля сообщили заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Киевская область – свободна от россиян

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от противника,

– отметила Маляр.

Напомним, ранее в Киевской ОВА рассказали об опасных районах Киевской области.

Где в Киевской области самое опасное

В Киевской области наиболее опасные направления – север Вышгородского и Бучанского районов. Там разрушена инфраструктура и нет связи.

В общей сложности разрушения есть в 35 из 69 территориальных общин области. Критические в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах.

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