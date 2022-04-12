Вся техника россиян, находившаяся в Чернобыле, радиоактивно заражена

Военная техника России, почти месяц находившаяся в Зоне отчуждения, покрывалась слоем радиоактивной грязи или пыли. Это не зависит от того, окопалась она или нет.

О том, что вся техника государства-агрессора, стоявшего в Чернобыльской зоне отчуждения, заражена, сообщил эксперт НАЭК "Энергоатом" Генрих Кальян.

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Техника россиян, которая находилась в Чернобыле, заражена

Военная техника России, которая почти месяц была расположена в Зоне, независимо от того, окопалась она или нет, – покрывалась слоем радиоактивной грязи или пыли,

– отметил эксперт.

Он добавил, что в таком виде, то есть без обязательной дезактивации, техника затем отошла на территорию Беларуси, а определенная часть направилась в Россию.

Атомщики хорошо знают, каким непростым делом является дезактивация загрязненных поверхностей. Для этого требуется по меньшей мере большое количество воды, подаваемой под высоким давлением, и специальные растворы или даже пескоструй. Однако после этого все использованные средства становятся радиоактивными.

На объектах, где производят дезактивацию, полученную радиоактивную смесь направляют в специальную канализацию. Ее накапливают в специальных баках, а затем перерабатывают и спецтранспортом вывозят на захоронение.

Кальян сомневается, что россияне придерживались таких процедур в отношении своей военной техники, которая находилась в Зоне отчуждения. Поэтому безопасность населения, вблизи которого эта техника будет перемещаться, под вопросом.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что показатели радиационного фона в Киеве и области в норме. Ситуация в Чернобыле нормализируется.

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