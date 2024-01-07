В воскресенье, 7 января, около 09:54 по всей Украине раздались тревоги. В этом материале 24 Канала узнавайте, что стало причиной воя серен и все обновления относительно воздушной активности захватчиков.
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В Воздушных силах констатировали, что на аэродроме "Моздок" оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющемся носителем ракет типа "Кинжал". Добавим, что расположен аэродром в Северной Осетии.
Воздушная тревога раздалась на территории:
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Черниговской;
- Харьковской;
- Житомирской;
- Полтавской;
- Херсонской;
- Запорожской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Винницкой;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Сумской;
- Львовской;
- Черкасской;
- Хмельницкой;
- Волынской;
- Ровенской;
- Ивано-Франковской;
- Тернопольской;
- Закарпатской;
- Черновицкой;
- Киевской областей и в городе Киеве.
Вся Украина красна в результате воздушной тревоги / Карта по состоянию на 09:54, 7 января