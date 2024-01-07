В воскресенье, 7 января, около 09:54 по всей Украине раздались тревоги. В этом материале 24 Канала узнавайте, что стало причиной воя серен и все обновления относительно воздушной активности захватчиков.

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09:55, 7 января

В Воздушных силах констатировали, что на аэродроме "Моздок" оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющемся носителем ракет типа "Кинжал". Добавим, что расположен аэродром в Северной Осетии.

09:54, 7 января

Воздушная тревога раздалась на территории:

  • Одесской;
  • Днепропетровской;
  • Черниговской;
  • Харьковской;
  • Житомирской;
  • Полтавской;
  • Херсонской;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Винницкой;
  • Николаевской;
  • Кировоградской;
  • Сумской;
  • Львовской;
  • Черкасской;
  • Хмельницкой;
  • Волынской;
  • Ровенской;
  • Ивано-Франковской;
  • Тернопольской;
  • Закарпатской;
  • Черновицкой;
  • Киевской областей и в городе Киеве.


Вся Украина красна в результате воздушной тревоги / Карта по состоянию на 09:54, 7 января