В воскресенье, 7 января, около 09:54 по всей Украине раздались тревоги. В этом материале 24 Канала узнавайте, что стало причиной воя серен и все обновления относительно воздушной активности захватчиков.

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09:55, 7 января В Воздушных силах констатировали, что на аэродроме "Моздок" оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющемся носителем ракет типа "Кинжал". Добавим, что расположен аэродром в Северной Осетии.