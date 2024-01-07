У неділю, 7 січня, близько 09:54 по всій Україні пролунали тривоги. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що стало причиною виття серен та усі оновлення щодо повітряної активності загарбників.
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09:55, 7 січня
У Повітряних силах констатували, що на аеродромі "Моздок" окупанти підняли в небо МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Додамо, що розташоване летовище в Північній Осетії.
09:54, 7 січня
Повітряна тривога пролунала на території:
- Одеської;
- Дніпропетровської;
- Чернігівської;
- Харківської;
- Житомирської;
- Полтавської;
- Херсонської;
- Запорізької;
- Луганської;
- Донецької;
- Вінницької;
- Миколаївської;
- Кіровоградської;
- Сумської;
- Львівської;
- Черкаської;
- Хмельницької;
- Волинської;
- Рівненської;
- Івано-Франківської;
- Тернопільської;
- Закарпатської;
- Чернівецької;
- Київської областей та у місті Києві.
Уся Україна червона внаслідок повітряної тривоги / Карта станом на 09:54, 7 січня