У неділю, 7 січня, близько 09:54 по всій Україні пролунали тривоги. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що стало причиною виття серен та усі оновлення щодо повітряної активності загарбників.

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09:55, 7 січня У Повітряних силах констатували, що на аеродромі "Моздок" окупанти підняли в небо МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Додамо, що розташоване летовище в Північній Осетії.