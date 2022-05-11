Согласно информации, Юрий работал газорезчиком на Запорожском литейно-механическом заводе.

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Хоть он и очень любит свой город, но не обращался, чтобы его перевели на запорожское направление.

Вся Украина – мой дом. Нет разницы, какой уголок этого дома защищать, – говорит Юрий. – Уверен, там есть кому защитить мою родную Запорожскую область. А я, значит, больше нужен на Черниговской области,

– рассказал Юрий.

Украинский защитник вспомнил, как проходил его первый бой за Чернигов. По его словам, тогда он пережил три состояния – сначала страх, потом любопытство и азарт.

"Не было волнения, только понимание, что пришедшего на нашу землю врага надо давить. И дай Бог, задавим совсем", – добавил Юрий.

Смотрите фотографии защитника Чернигова.

Он отметил, что страшно было видеть последствия зверств россиян и гражданских страданий в городе. Юрий вспомнил, как сразу после обстрела везли в госпиталь бабушку с дедушкой. Мина упала в нескольких метрах от них, когда они прогуливались по парку. Обоих тяжело ранило и было много крови. Это воспоминание останется с защитником на всю жизнь.

Что известно о событиях в Черниговской области

Российские убийцы беспощадно обстреливали Черниговскую область. Они уничтожили село Новоселовка. Жительница Галина Сулим рассказала, что благодарна украинскому солдату, умершему за ее семью. Женщина говорит, что он выгонял их из дома, потому что оставаться там было небезопасно. На следующий день Галина видела военного убитым.

Командующий российским Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына-танкиста за его "успехи" на войне против Украины. Именно тот руководил проваленным наступлением на украинский Чернигов и Сумы.

Министр обороны Украины Резников Алексей посетил освобожденные от российских захватчиков населенные пункты в Черниговской области. Также он наградил защитников Чернигова которые мужественно стоят.

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