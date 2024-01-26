Опасность ракетных обстрелов нависала над всей территорией нашего государства. Враг поднимал в воздух носитель сверхзвуковых баллистических ракет.

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Где взлетел Миг-31К

Около половины второго дня по регионам Украины начала распространяться тревога. Впоследствии в Воздушных силах объяснили, что она связана со взлетом Миг-31К. Он взлетел с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Этот аэропорт расположен в 600 километрах от границ Украины и в 900 километрах от Киева.

Обратите внимание! В 14:26 дали отбой тревоги.

Где расположен аэродром "Саваслейка": смотрите на карте

Известно, что МиГ-31К является основным носителем "Кинжалов".

Справка: Ракета "Кинжал" – это российская аэробаллистическая ракета. Может нести ядерный заряд. Максимальная скорость примерно до 12 000 километров в час. Способна поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Миг-31 может нести одну такую ракету.

Сколько "Кинжалов" есть у России

По состоянию на январь 2024 года, по словам военного эксперта, у страны-агрессора есть примерно 70 ракет такого типа. Россияне могут производить "Кинжалы" по одной – две в месяц.

Напомним, что эти ракеты тяжело перехватить, поскольку они летят очень быстро. Кроме того, они способны маневрировать по траектории полета.

Впрочем, благодаря системам ПВО "Patriot" Украине удается сбивать "Кинжалы". Так, силы ПВО уничтожили более двух десятков этих ракет. Впервые "Кинжал" был перехвачен 4 мая 2023 года.