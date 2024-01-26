Небезпека ракетних обстрілів нависала над усією територією нашої держави. Ворог піднімав у повітря носія надзвукових балістичних ракет.

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Де злетів Міг-31К

Близько о пів на другу дня регіонами України почала ширитися тривога. Згодом у Повітряних силах пояснили, що вона пов'язана зі злітом МіГ-31К. Він злетів з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Це летовище розташоване за 600 кілометрів від кордонів України та за 900 кілометрів від Києва.

Зверніть увагу! О 14:26 дали відбой тривоги.

Де розташований аеродром "Саваслейка": дивіться на карту

Відомо, що МіГ-31К є основним носієм "Кинджалів".

Довідка: Ракета "Кинджал" – це російська аеробалістичниа ракета. Може нести ядерний заряд. Максимальна швидкість приблизно до 12000 кілометрів на годину. Здатна вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Міг-31 може нести одну таку ракету.

Скільки "Кинджалів" є у Росії

Станом на січень 2024 року, за словами військового експерта, у країни – агресорки є приблизно 70 ракет такого типу. Росіяни можуть виготовляти "Кинджали" по одній – дві на місяць.

Нагадаємо, що ці ракети важко перехопити, оскільки вони летять дуже швидко. Крім того, вони здатні маневрувати на траєкторії польоту.

Втім, завдяки системам ППО "Patriot" Україні вдається збивати "Кинджали". Так, сили ППО знищили понад два десятки цих ракет. Вперше "Кинджал" був перехоплений 4 травня 2023 року.