Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркнула: заявления, что кто-то вроде бы сдается или переходит на сторону врага – это российские фейки. Верещук рассказала, что восхищается мужеством украинцев, сообщает 24 канал.
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Вся Украина стала фронтом,
– заявила министр.
Единственное, что следует знать: Украина отвоюет свои территории: каждый сантиметр нашей земли.
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