Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркнула: заявления, что кто-то вроде бы сдается или переходит на сторону врага – это российские фейки. Верещук рассказала, что восхищается мужеством украинцев, сообщает 24 канал.

Обратите внимание ОП: Херсон, Николаев Одесса – идут мощные бои, но оккупантам не удастся закрепиться

Вся Украина стала фронтом,

– заявила министр.

Единственное, что следует знать: Украина отвоюет свои территории: каждый сантиметр нашей земли.

Примите во внимание! В Офисе Президента утром в субботу, 25 февраля, сообщили: Украина – побеждает .