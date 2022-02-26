Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосила: заяви, що хтось начебто здається або переходить на бік ворога – це російські фейки. Верещук розповіла, що захоплюється мужністю українців, повідомляє 24 канал.
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Вся Україна стала фронтом,
– заявила міністерка.
Єдине, що варто знати: Україна відвоює свої території: кожен сантиметр нашої землі.
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