Всю ночь были артиллерийские бои: украинская армия вела успешное наступление

Ночью 16 марта в окрестностях Киева жители слышали очень громкие звуки. В МВД объяснили, что были артиллерийские бои и украинская армия вела успешное наступление.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона.

Кстати ВСУ смогли пойти в контрнаступление и нанести сокрушительные удары по оккупантам

Какие успехи

По словам Денисенко, в целом все обстоит нормально. Украинские бойцы уничтожили много вражеской техники и живой силы.

Напомним, что оккупанты утром 16 марта снова обстреляли Киев, на этот раз – Шевченковский район. Осколки попали в 12-этажку и обвалили 2 этажа. Пострадали по меньшей мере два человека.

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