Всю Украину превратить в Бучу и горы трупов, – Пионтковский о планах Путина

Буча стала одним из городов, сильно пострадавших от зверств российских солдат. Несмотря на то, что украинским военным удалось зачистить Киевщину от оккупантов, Путин все еще хочет захватить и уничтожить всю Украину.

Более того, превратить все государство в Бучу или Ирпень. О планах кремлевского диктатора рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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Путин хочет превратить Украину в Бучу, Ирпень, концлагерь. Такие же горы трупов. Потом какого-нибудь условного маленького Мураева посадить в Киеве гетманом,

– отметил публицист.

Все остальное оккупанты растянут по "новороссиям", огромный кусок подарят Орбану – премьеру Венгрии как союзнику. А полякам будут усиленно "впихивать" Галичину, считает Пионтковский.

"Планов у Кремля пруд пруди. Они с огромным энтузиазмом их обсуждают. Но все это понадобится на мариупольском процессе", – отметил он.

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