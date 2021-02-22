Вскоре Европу накроет огромный шлейф пыли из Сахары
Из пустыни Сахара в сторону Европы движется шлейф из пыли и песка. Вскоре он окажется над Францией и Испанией.
Источник:центр Copernicus
В частности, эти страны накроют так называемые желтые облака пыли.
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Что еще известно о шлейфе пыли из Сахары
- Он приведет к "грязным дождям" в Испании и в целом к существенному повышению температуры после похолодания.
- Может произойти и ухудшение видимости.
- Шлейф с пыли и песка может добраться и до Скандинавии, а также Великобритании и Ирландии.
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