Вскоре каждый украинец сможет загрузить COVID-сертификат в смартфоне
20 августа 2021 , 10:29Читати новину українською
Источник:24 канал
Сертификат о вакцинации в смартфоне уже скоро будет доступен каждому украинцу, кто сделал прививку. С 20 августа Украина подключилась к европейской системе.
Прежде чем эта функция станет доступной, нужно обновить мобильное приложение Дия. Об этом на брифинге заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Напомним ЕС готов принимать украинские электронные COVID-сертификаты с 20 августа
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