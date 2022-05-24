Вскоре откроют два новых пункта пропуска на западной границе Украины

Украина делает активные шаги по интеграции с Европой. Важной сферой в этом являются перевозки и таможня.

В частности, вскоре Украина планирует открыть 2 новых пункта пропуска на западной границе. Более подробно об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Правительства.

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Вскоре появятся новые пункты пропуска на западной границе.

Над этим активно работают Министерство инфраструктуры, Государственная пограничная служба и Таможня. Перед ними стоит задача за ближайшие 6 месяцев создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где их можно оперативно подвести.

Что еще рассказал Шмигаль

Среди планов Украины в вопросе интеграции с Европой есть подписание Соглашения о так называемом "таможенном безвизе" . Это означает присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита – основного документа для перемещения товаров между странами-членами Евросоюза. По словам Шмыгаля, Украина уже применяет соответствующую компьютеризированную систему NCTS и технически готова к присоединению.

Этот шаг позволит существенно ускорить прохождение таможни и ускорить товаропоток, обещающий новые возможности для украинского бизнеса.

Еще одно соглашение, которое готовится подписать Украина – О либерализации автомобильных грузовых перевозок. Над этим работают особенно активно, ведь сейчас существует настоятельная необходимость максимально увеличивать возможности западной границы, пока украинские порты заблокированы из-за полномасштабной войны с Россией.

Премьер-министр заверил, что Европейская Комиссия уже рекомендовала странам-членам ЕС либерализовать автомобильные грузовые перевозки с нашим государством.

Модернизация железной дороги

В следующие шаги Украины входит начало строительства европейского пути, соединяющего украинскую железную дорогу с европейской. Оно будет проходить в несколько этапов. Сначала организуют соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше будет постепенное расширение по всей стране.

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