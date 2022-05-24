Зокрема, невдовзі Україна планує відкрити 2 нові пункти пропуску на західному кордоні. Докладніше про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

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Невдовзі з'являться нові пункти пропуску на західному кордоні

Над цим активно працюють Міністерство інфраструктури, Державна прикордонна служба та Митниця. Перед ними стоїть завдання за найближчі 6 місяців створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де їх можна оперативно підвести.

Що ще розповів Шмигаль

Серед планів України у питанні інтеграції з Європою є підписання Угоди про так званий "митний безвіз". Це означатиме приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту – основного документа для переміщення товарів між країнами-членами Євросоюзу. За словами Шмигаля, Україна вже застосовує відповідну комп’ютеризовану систему NCTS, та технічно готова до приєднання.

Цей крок дозволить суттєво прискорити проходження митниці та пришвидшити товаропотік, що обіцяє нові можливості для українського бізнесу.

Ще одна угода, яку готується підписати Україна – Про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень. Над цим працюють особливо активно, адже наразі існує нагальна необхідність максимально збільшувати можливості західного кордону, поки українські порти заблоковані через повномасштабну війну з Росією.

Прем'єр-міністр запевнив, що Європейська Комісія вже рекомендувала країнам-членам ЄС лібералізувати автомобільні вантажні перевезення з нашою державою.

Модернізація залізниці

До наступних кроків України входить початок будівництва європейської колії, що з’єднає українську залізницю з європейською. Воно проходитиме у кілька етапів. Спочатку організують сполучення великих вузлів та великих міст, а далі відбудеться поступове розширення по всій країні.

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