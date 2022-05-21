Вскоре Россия бросит невероятное количество техники и войск, чтобы захватить Луганщину – Гайдай

Россия намерена полностью захватить Луганщину. Поэтому страна-агрессор бросит огромное количество техники и войск, чтобы попытаться достичь цели.

Россия уже давно сосредоточила основные усилия на том, чтобы захватить Луганщину. Однако впоследствии ситуация станет еще более тяжелой и напряженной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 21 мая.

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Россия бросила все силы для захвата Луганской области. И мы понимаем, что сейчас будет брошено невероятное количество техники,

– рассказал Сергей Гайдай.

По данным местных властей, в течение полутора суток в направлении Донбасса въехало 2,5 тысячи единиц тяжелой техники. Однако Сергей Гайдай говорит, что отчаиваться сейчас не ко времени. Луганщина будет держать оборону настолько крепко, насколько это возможно.

Мы будем держать оборону, пока это возможно. Если они преодолеют оборону украинских военных, то вся вражеская нашествие пойдет на Донецкую область и Харьков,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Гайдай добавляет, что Луганская область сейчас как Мариуполь. Она сдерживает, позволяет украинским войскам перегруппироваться и готовиться к контратаке.

Ситуация на Донбассе

В Восточной операционной зоне российские кафиры продолжают наступление. Генштаб сообщает, что главная цель захватчиков – захватить весь Донбасс и содержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

На славянском направлении враг пытается возобновить наступление. Захватчики планируют возвести понтонную переправу через Северский Донец.

На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении россияне хотят возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск. В указанном районе зафиксировано сосредоточение специальной техники для наведения понтонно-мостовой переправы. Кроме того, российские кафиры опрокидывают дополнительные подразделения для усиления группировки войск и активизации наступления.

Украинские военные продолжают наносить врагу значительные потери. За сутки 20 мая ВСУ на Донбассе отразили 11 атак врага. Также они уничтожили:

8 танков;

3 артиллерийские системы;

10 единиц боевой бронированной техники;

3 специальных бронированных автомобиля;

6 единиц автомобильной техники противника.

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