Вскоре США и Китай проведут переговоры по войне России против Украины

Советник президента США Джейк Салливан проведет переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи о Российско-Украинской войне.

Переговоры пройдут в понедельник 14 марта в Риме. Интересно, что этот диалог пойдет и в пользу американо-китайских отношений.

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Да, кроме российской агрессии стороны обсудят и урегулирование конкуренции между США и Китаем.

Стороны обсудят текущие усилия по урегулированию конкуренции между нашими двумя странами и обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность,

– говорится в заявлении Белого дома.

В Белом доме также отметили, что Салливан должен встретиться еще и с Луиджи Маттиоло – дипломатическим советником премьер-министра Италии, "чтобы продолжить координацию мощного, единого международного ответа на войну президента Путина".

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