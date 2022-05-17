Что предусматривает ленд-лиз и какого оружия нам следует ожидать – рассказала эксклюзивно 24 каналу Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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По ее словам, ленд-лиз предоставляет больше возможностей для президента Байдена в плане военной помощи для Украины. Ведь обычно процесс передачи оружия другой стране очень сложный и долгий. А с помощью ленд-лиза все ускоряется и упрощается в разы.

Кроме того, сейчас конгресс США рассматривает план помощи для Украины в размере 40 миллиардов долларов.

Половина этой помощи будет касаться именно вопросов безопасности. Итак, президент Байден будет иметь не только возможности для быстрого оказания помощи Украине, но и больше ресурсов, а это очень важно,

– заявила Квин.

Она подчеркнула, что они ежедневно в телефонном режиме проводят консультации на самом высоком уровне с украинскими коллегами для того, чтобы предоставить им то, что необходимо.

"Деталей этих переговоров я вам сообщить не могу, но скажу, что министры обороны наших стран регулярно проводят такие беседы, равно как и ваш главнокомандующий Залужный с нашим начальником штаба", – сказала Квин.

Временно поверенная в делах США в Украине объяснила, что президенты США и Украины регулярно связываются, равно как и советники по безопасности. "Мы сразу привязываем эти запросы к имеющимся у нас запасам военного оборудования ", – добавила она.

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Принятие ленд-лиза Украины: главное

Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе. Так благодаря ему США смогут поставлять в нашу страну вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.

На брифинге после подписания документа Байден заявил, что такой важный шаг является затратным. Впрочем, подчеркнул, что он поможет украинскому народу в борьбе за демократию.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за принятие такого закона. Кроме того, по его словам, ленд-лиз настолько выгоден, что называть его ссудой некорректно.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подробно объяснил, что предусматривает принятие ленд-лиза для Украины. Как он подчеркнул, благодаря этому закону наше государство получит доступ к ресурсам, которые помогут победить Россию.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, какие виды оружия Украина ждет от США. Он назвал приоритеты и последовательности, в которых они нам нужны.

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