Согласно обнародованной информации, это произойдет уже вскоре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирину Верещук.

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На каком этапе создания электронных очередей

Украинская чиновница анонсировала, что в ближайшее время появится возможность электронных очередей для прохождения военно-врачебной комиссии. По ее словам, этот процесс еще в тестовом режиме.

На этой неделе планирую посетить несколько ВЛК, чтобы лично пообщаться с людьми. Наша цель – кардинально уменьшить очереди и увеличить скорость,

– написала она.

По итогам встречи Ирина Верещук также поблагодарила команду Министерства обороны Украины и Командование Сухопутных войск ВСУ.

К слову, военнообязанные могут подать запрос на прохождение ВЛК онлайн через приложение Резерв+. Это значительно упрощает процесс и избавляет от необходимости посещать ТЦК для получения направления.