Вслед за Coca-Cola: Pepsi выходит с российского рынка

Компания напитков PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Pepsi прекращает рекламную деятельность и не будет продавать свои напитки на территории страны-агрессора.

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Ранее от кровавого сотрудничества отказались сотни торговых марок и брендов. К бойкоту российского рынка присоединился и главный конкурент Pepsi – Coca-Cola, которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

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