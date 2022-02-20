Austrian Airlines летает из Вены во Львов, Киев и Одессу. Еще 20 февраля специальные рейсы в Киев и Одессу выполнят. Вместе с тем впоследствии полеты приостановят.
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Тем временем выполнение рейсов в и из Львова продолжат.
Swiss приостановит рейсы
Самолеты авиакомпании Swiss совершают полеты из Киева в Цюрих. В то же время с 21 по 28 февраля выполнение рейсов приостановят. Более того, Swiss отказывается от выполнения транзитных рейсов на территории воздушного пространства Украины.
Приоритетом в любое время для нас является безопасность пассажиров и членов экипажей,
– отметили в авиакомпании.
МАУ начинает продажу билетов по направлениям Lufthansa
- В Мининфраструктуры подчеркнули: небо над Украиной остается открытым.
- Поэтому сейчас прорабатываются решения для обеспечения бесперебойного авиасообщения.
- В частности, МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву вместо Lufthansa. Немецкая авиакомпания отменила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.