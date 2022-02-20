Наразі Austrian Airlines літає з Відня до Львова, Києва та Одеси. Ще 20 лютого спеціальні рейси до Києва та Одеси виконають. Водночас згодом польоти призупинять.

Зауважте "Розслабтеся": пілот з Молдови залишив послання у небі біля України

Тим часом виконання рейсів до та зі Львова продовжать.

Swiss призупинить рейси

Літаки авіакомпанії Swiss здійснюють польоти з Києва в Цюрих. Водночас від 21 до 28 лютого виконання рейсів призупинять. Ба більше, Swiss відмовляється наразі від виконання транзитних рейсів на території повітряного простору України.

Зауважте! Swiss належить до холдингу Lufthansa.

Пріоритетом у будь-який час для нас є безпека пасажирів та членів екіпажів,

– наголосили в авіакомпанії.

МАУ починає продаж квитків за напрямками Lufthansa