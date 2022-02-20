Наразі Austrian Airlines літає з Відня до Львова, Києва та Одеси. Ще 20 лютого спеціальні рейси до Києва та Одеси виконають. Водночас згодом польоти призупинять.
Зауважте "Розслабтеся": пілот з Молдови залишив послання у небі біля України
Тим часом виконання рейсів до та зі Львова продовжать.
Swiss призупинить рейси
Літаки авіакомпанії Swiss здійснюють польоти з Києва в Цюрих. Водночас від 21 до 28 лютого виконання рейсів призупинять. Ба більше, Swiss відмовляється наразі від виконання транзитних рейсів на території повітряного простору України.
Пріоритетом у будь-який час для нас є безпека пасажирів та членів екіпажів,
– наголосили в авіакомпанії.
МАУ починає продаж квитків за напрямками Lufthansa
- У Мінінфраструктури наголосили: небо над Україною залишається відкритим.
- Тому наразі опрацьовують рішення для забезпечення безперебійного авіасполучення.
- Зокрема, МАУ починає продаж квитків до Мюнхена та Женеви замість Lufthansa. Німецька авіакомпанія скасувала усі рейси до та з Києва з 21 до 28 лютого.