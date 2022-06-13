Вслед за мужем: жену Додона вызывает прокуратура Молдовы

Игорь Додон сообщил, что его супругу Галину вызывает прокуратура Молдовы. Самого экс-президента подозревают в пассивной коррупции.

Кроме того, Додону инкриминируют принятие финансирования политической партии от преступной организации, незаконное обогащение, а также государственную измену. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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По словам Додона, повестку его жене вручили на улице.

Додон – под домашним арестом

В Молдове 26 мая суд избрал меру пресечения экспрезиденту страны. Под домашним арестом Додон должен провести 30 дней.

Между тем, Петр Меринян – родственник Додона – согласно решению суда, проведет в тюрьме 30 дней. Мерянин и Додон являются фигурантами дела о коррупции и госизмене.

Прокуратура настаивала, что Додона следует также отправить в тюрьму. В то же время, ходатайство обвинения удовлетворили лишь частично.

Главное о деле Додона

Игорь Додон – экспрезидент Молдовы. Эту должность он занимал с 2016 по 2020 год. В 2020 году проиграл выборы Майи Санду.

Уголовное дело против Додона возбуждено в мае 2022 года . Причиной стали видеозаписи. На них Додон получает от Владимира Плахотника – экс-глава Демократической партии – черный пакет. Вероятно, в нем были деньги. По предварительным данным эти деньги могли использовать на незаконное финансирование Социалистической партии. Ее раньше возглавлял Додон.

Кадры – датированы 2019 годом. Впервые видео было обнародовано в 2020 году.

В доме Додона обыск провели 24 мая . Этим занимались сразу три молдавские структуры – Антикоррупционная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией и Служба информации и безопасности.

Экспрезидент выступил в эфире пророссийского молдавского СМИ. Он заявил, что с обвинениями "разберется". Кроме того, Додон пригрозил действующим властям поквитаться за уголовное дело, возбужденное против него.

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