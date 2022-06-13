Окрім того, Додону інкримінують прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, незаконне збагачення, а також – державну зраду. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

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За словами Додона, повістку його дружині вручили на вулиці.

Зауважте! Галина та Ігор Додон перебувають у шлюбі з 1999 року. Подружжя виховує 3 синів. Галина обіймає посаду фінансової директорки "Ексклюзив Медія".

Додон – під домашнім арештом

У Молдові 26 травня суд обрав запобіжний захід експрезиденту країни. Під домашнім арештом Додон має провести 30 днів.

Тим часом Петро Меринян – родич Додона – відповідно до рішення суду, проведе у в'язниці 30 днів. Мерянин та Додон є фігурантами справи про корупцію та держзраду.

Прокуратура наполягала, що Додона варто також відправити в ізоляції. Водночас клопотання обвинувачення вдовольнили лише частково.

Головне про справу Додона

Ігор Додон – експрезидент Молдови. Цю посаду він обіймав з 2016 по 2020 рік. У 2020 році програв вибори Майї Санду.

Кримінальну справу проти Додона відкрили у травні 2022 року. Причиною цього стали відеозаписи. На них Додон отримує від Володимира Плахотника – ексочільника Демократичної партії – чорний пакет. Ймовірно, у ньому були гроші. За попередніми даними, ці гроші могли використати на незаконне фінансування Соціалістичної партії. Її раніше очолював Додон.

Кадри – датовані 2019 року. Вперше відео оприлюднили у 2020 році.

В оселі Додона обшук провели 24 травня. Цим займалися відразу три молдовські структури – Антикорупційна прокуратура, Національний центр боротьби з корупцією та Служба інформації та безпеки.

Експрезидент виступив в ефірі проросійського молдовського ЗМІ. Він заявив, що зі звинуваченнями "розбереться". Окрім того, Додон пригрозив чинній владі поквитатися за кримінальну справу, яку відкрили проти нього.

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