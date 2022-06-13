Вслед за "Опблоком" суд запретил пророссийскую партию "Социалисты"
Источник:ЧЕСТНО
Восьмой апелляционный административный суд 13 июня запретил партию "Социалисты". Именно его и СНБО, и Минюст считают пророссийским.
Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Однако это решение еще не может быть обжаловано в Верховном Суде.
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В этот раз суд позволил услышать позицию Минюста — заседание было открыто. Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты", и обращение в иск они не подали.
"На суде СБУ озвучила несколько тезисов в отношении партии, которые звучат как серьезные обвинения, достойные не только запрета партии, но и уголовных производств в отношении ее представителей. Впрочем, доказательства на подтверждение этих тезисов в рамках судебного заседания так и не озвучили и рассмотрели. Возможно, такие доказательства есть в материалах дела, но нам об этом неизвестно", – отметил ведущий аналитик по партийным финансам Игорь Фещенко.
Что известно о партии "Социалисты"Она была основана в августе 2014 года под названием "Рабочей, крестьян, интеллигенции Украины". Актуальное название "Социалисты" партия получила в феврале 2015 года. Риторика представителей партии все эти годы была примерно одинакова - акцент на "проевропейскости" (программу партии якобы взяли у каких-то европейских социалистов), лозунги за все хорошее и против всего плохого и критика власти (и Порошенко, и Зеленского).
Отношение партии к России
О России представители партии высказывались достаточно специфически. В одном из интервью за июль 2015 года один из тогдашних лидеров политсилы Леонид Кожара критиковал украинские власти с якобы:
- невыполнение Минских соглашений,
- изоляцию Донбасса,
- нежелание проводить прямые переговоры с "административными властями" на Донбассе.
Об ответственности России за войну на востоке Украины Кожара не упоминал, говоря лишь, что "роль России достаточно высока, поскольку конфликт на Донбассе происходит непосредственно у границ РФ".
В Украине закрывают пророссийские партии
8 июня было закрыто заседание по запрету "Опблока" и решение суда было аналогичным. Кроме того, Минюст подал иски о запрете еще 10 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановила" СНБО. Среди них:
- "Оппозиционная платформа – При жизни",
- "Партия Шария",
- "Наши",
- "Левая оппозиция",
- "Союз левых сил",
- "Государство",
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины",
- "Социалистическая партия Украины",
- "блок Владимира Сальдо".
Запретить партию маловато
Лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская сказал, что только одним запретом партий такую проблему не решить. По ее словам, политики, которые руководили этими партиями и выбирались от них, могут создавать новые партии и снова баллотироваться.
Такое мы наблюдали после запрета Компартии и после того, как "исчезла" "Партия регионов". Все коллаборанты и госпредатели должны быть привлечены к ответственности. Только после приговора суда они не могут снова идти в политику,
– подчеркнула она.