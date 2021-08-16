Вслед за Россией: Китай готов к "дружеским отношениям" с "Талибаном"

Китай выразил готовность к углублению "дружественных и корпоративных" отношений с "Талибаном". Пекин также предложил террористам экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.

Заявление о поддержке талибов 16 августа сделала пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.

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Китай готов "дружить" с "Талибаном"

Чунин отметила, что Пекин стремился поддерживать неофициальные связи с талибами на протяжении всего периода выхода сил США из Афганистана. В Китае это объяснили общей с Афганистаном границей протяженностью в 76 километров.

В то же время Пекин давно опасался, что Афганистан станет плацдармом для уйгуров из Синьцзяна.

На встрече делегации талибов с главой МИД Китая Ван И в Тяньцзине, которая прошла в июле, "Талибан" заверил, что Афганистан не будут использовать в качестве базы для боевиков. В ответ Пекин предложил террористам экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.

Пресс-секретарь ведомства призвала талибов обеспечить "плавную передачу власти", безопасность афганцев и иностранцев. Чунин уточнила, что посольство Китая в Кабуле и дальше будет работать, хотя Пекин и начал активно эвакуировать граждан из страны.

Реакция мира на события в Афганистане: основное

Талибы 15 августа зашли в столицу страны – Кабул. Президент Афганистана ушел с поста и покинул страну. Боевики объявили о контроле над всей страной.

Мир отреагировал обеспокоенностью на события в Афганистане. Британский парламент вернется с каникул, чтобы 18 августа обсудить ситуацию в этой стране.

Авиакомпания Flydubai из ОАЭ заявила о прекращении авиасообщения с Кабулом из-за того, что страну контролируют террористы.

Границу с Афганистаном закрыл и Пакистан. США, Великобритания, Германия, Испания и ряд других стран эвакуируют своих дипломатов.

В то же время Джо Байден подчеркнул, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. Мол, в течение 20 лет пребывания в Афганистане США потратили более 1 триллиона долларов на содержание военных и предоставление оружия.