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      Вслед за автомобилем в Одессе сожгли магазин соратника Труханова: видео

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      В Одессе неизвестные подожгли магазин Александра Ахмерова / uaportal.com

      В Одессе на улице Армейской ночью неизвестные сожгли магазин чая и кофе "Купаж". Как впоследствии выяснилось, он принадлежит соратнику мэра Одессы Геннадия Труханова – Александру Ахмерову, которому в понедельник, 16 декабря, сожгли авто.

      Перед поджогом неизвестные чем-то облили магазин, а после возгорания скрылись, пишет "Думская" со ссылкой на слова очевидцев.

      К слову: В Одессе сожгли автомобиль соратника Труханова: видео

      В результате пожара никто не пострадал, а полиция открыла уголовное производство по статье за умышленное повреждение или уничтожение имущества.

      Поджог магазина чая в Одессе: смотрите видео

      Что известно об Ахмерове и инциденте с его авто?Александр Ахмеров – депутат Одесского облсовета от так называемой партии мэров "Доверяй делам", член исполнительного комитета Одесского городского совета.

      В понедельник, 16 декабря, на улице Артиллерийской сгорел его внедорожник. Очевидцы утверждают, что его подожгли с помощью бутылки с зажигательной смесью.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар Геннадий Труханов
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