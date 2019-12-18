Вслед за автомобилем в Одессе сожгли магазин соратника Труханова: видео

В Одессе на улице Армейской ночью неизвестные сожгли магазин чая и кофе "Купаж". Как впоследствии выяснилось, он принадлежит соратнику мэра Одессы Геннадия Труханова – Александру Ахмерову, которому в понедельник, 16 декабря, сожгли авто.

Перед поджогом неизвестные чем-то облили магазин, а после возгорания скрылись, пишет "Думская" со ссылкой на слова очевидцев.

К слову: В Одессе сожгли автомобиль соратника Труханова: видео

В результате пожара никто не пострадал, а полиция открыла уголовное производство по статье за умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Поджог магазина чая в Одессе: смотрите видео

Что известно об Ахмерове и инциденте с его авто?Александр Ахмеров – депутат Одесского облсовета от так называемой партии мэров "Доверяй делам", член исполнительного комитета Одесского городского совета.



В понедельник, 16 декабря, на улице Артиллерийской сгорел его внедорожник. Очевидцы утверждают, что его подожгли с помощью бутылки с зажигательной смесью.