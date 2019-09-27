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      Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе украинский военный получил ранения

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      Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе украинский военный получил ранения

      Российские вооруженные формирования 23 раза обстреляли позиции Объединенных сил в течение суток 26 сентября. В частности, враг осуществлял обстрелы из минометов, гранатометов снайперского и стрелкового оружия.

      Вследствие обстрелов один защитник Украины получил ранения, информирует штаб Операции объединенных сил.

      Важно: Боевики ограничивают права жителей Донбасса, прикрываясь "терроризмом" ОС

      Противник, в частности, 16 раз обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • дважды неподалеку Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • дважды неподалеку Марьинки – с автоматического гранатомета и снайперского оружия;
      • дважды неподалеку Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;
      • неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия;
      • неподалеку Николаевки – из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

      Кроме того, российские оккупационные войска 7 раз обстреляли позиции ОС в районе действия группировки "Север":

      • трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • трижды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;
      • вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

      Не затихали обстрелы и в ночь на 27 сентября. Так, с начала суток оккупанты уже трижды обстреляли украинские позиции.

      окуповані території, карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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