Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе украинский военный получил ранения

Российские вооруженные формирования 23 раза обстреляли позиции Объединенных сил в течение суток 26 сентября. В частности, враг осуществлял обстрелы из минометов, гранатометов снайперского и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один защитник Украины получил ранения, информирует штаб Операции объединенных сил.

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Противник, в частности, 16 раз обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды неподалеку Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Марьинки – с автоматического гранатомета и снайперского оружия;

дважды неподалеку Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, российские оккупационные войска 7 раз обстреляли позиции ОС в районе действия группировки "Север":

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;

вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

Не затихали обстрелы и в ночь на 27 сентября. Так, с начала суток оккупанты уже трижды обстреляли украинские позиции.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала