Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі український військовий отримав поранення

Російські збройні формування 23 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил протягом доби 26 вересня. Зокрема, ворог здійснював обстріли з мінометів, гранатометів снайперської і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один захисник України отримав поранення, інформує штаб Операції об'єднаних сил.

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Противник, зокрема, 16 разів обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі неподалік Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;

двічі неподалік Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки – з озброєння БМП, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції ОС в районі дії угруповання "Північ":

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП та гранатометів різних систем;

поблизу Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета.

Не затихали обстріли і в ніч на 27 вересня. Так, від початку доби окупанти вже тричі обстріляли українські позиції.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу