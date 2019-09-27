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      Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі український військовий отримав поранення

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      Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі український військовий отримав поранення

      Російські збройні формування 23 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил протягом доби 26 вересня. Зокрема, ворог здійснював обстріли з мінометів, гранатометів снайперської і стрілецької зброї.

      Внаслідок обстрілів один захисник України отримав поранення, інформує штаб Операції об'єднаних сил.

      Важливо: Бойовики обмежують права мешканців Донбасу, прикриваючись "тероризмом" ОС

      Противник, зокрема, 16 разів обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • двічі неподалік Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • двічі неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;
      • двічі неподалік Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
      • неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї;
      • неподалік Миколаївки – з озброєння БМП, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

      Крім того, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції ОС в районі дії угруповання "Північ":

      • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • тричі неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП та гранатометів різних систем;
      • поблизу Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета.

      Не затихали обстріли і в ніч на 27 вересня. Так, від початку доби окупанти вже тричі обстріляли українські позиції.

      окуповані території, карта
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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