ВСП разрешила арестовать судью в Одессе, разоблаченной на взятке

Высший совет правосудия разрешил заключить под стражу судью Киевского районного суда города Одессы Людмилу Салтан. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Салтана в получении взятки.

Салтан в марте 2023 года разоблачили на получении 4 тысяч долларов неправомерной выгоды. Высший совет правосудия единогласно признал обоснованными доводы представления и дал согласие на содержание судьи под стражей.

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Судья признает вину

"Удовлетворить представление заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Киевского районного суда города Одессы Людмилы Салтан. Дать согласие на содержание судьи Киевского районного суда города Одессы Людмилы Салтан под стражей", – объявил председатель совета Григорий Усик, пишет "Слово и Дело".

"Центр противодействия коррупции" информирует, что во время заседания стало известно, что судья Салтан признает свою вину.

В САП напомнили, что 29 марта 2023 года судья был разоблачен детективами НАБУ совместно с СБУ на получении взятки. По версии следствия, указанные средства она получила за принятие положительного решения по гражданскому делу в пользу истца.

Ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Судья Салтан ранее фигурировали в другом скандале