Вспомни о семье, – на улицах Николаева оставили послание российским оккупантам

28 февраля 2022 , 18:49
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Источник:

фейсбук Николаевского городского совета

На улицах Николаева украинцы оставили послание для российских оккупантов. Их призывают "Вспомнить о семье" и "Не убивать душу ради олигархов Путина".

Фотографиями поделилась пресс-служба Николаевского городского совета. Каждому оккупанту напомнили, что "вместо цветов тебя ждут пули".

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Врага призывают "идти прочь без крови на руках" и "возвращаться домой с чистой совестью".

Оккупантам напомнили, что их ждет в Украине / Фейсбук Николаевского городского совета

Врага призвали не убивать душу ради Путина / Фейсбук Николаевского городского совета

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Автор: Мар'яна Бекало