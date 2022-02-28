Вспомни о семье, – на улицах Николаева оставили послание российским оккупантам
28 февраля 2022 , 18:49Читати новину українською
Источник:фейсбук Николаевского городского совета
На улицах Николаева украинцы оставили послание для российских оккупантов. Их призывают "Вспомнить о семье" и "Не убивать душу ради олигархов Путина".
Фотографиями поделилась пресс-служба Николаевского городского совета. Каждому оккупанту напомнили, что "вместо цветов тебя ждут пули".
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Врага призывают "идти прочь без крови на руках" и "возвращаться домой с чистой совестью".
Оккупантам напомнили, что их ждет в Украине / Фейсбук Николаевского городского совета
Врага призвали не убивать душу ради Путина / Фейсбук Николаевского городского совета
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