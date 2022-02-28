Світлинами поділилася пресслужба Миколаївської міської ради. Кожному окупанту нагадали, що "замість квітів тебе чекають кулі".
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Ворога закликають "йти геть без крові на руках" та "повертатися додому з чистою совістю".
Окупантам нагадали, що їх чекає в Україні / Фейсбук Миколаївської міської ради
Ворога закликали не вбивати душу заради Путіна / Фейсбук Миколаївської міської ради
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